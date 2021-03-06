Что такое обрезная доска?

Обрезная доска — это изделие из дерева, которое по краям было очищено от коры. Во время производства эти края делают идеально ровными, что позволяет в последствии использовать их как при внутренней отделке помещений, так и для различных строительных целей.

Доска обрезная получается в результате распила бревна. После обработки материал имеет толщину от 16 до 100 мм, а его ширина не превышает 275 мм. Пласть доски – это широкая часть данного материала, кромка – узкая, а концевую грань называют торцом. Обращенную к ядру бревна пласть называют внутренней, или левой. Соответственно наружная (правая) – это пласть, которая «смотрит» на периферию бревна. Обычно ширина обрезной доски превышает её толщину более чем в два раза. У обрезной доски нет края с корой (обзола), что является её основным отличием от доски необрезной.

Наша компания предлагает купить доску обрезную в СПб с доставкой. Вся доска из нашего ассортимента – это продукция собственного производства. Мы изготавливаем пиломатериалы под собственной маркой.

Особенности и использование пиломатериала

Экологичность. Деревянные доски не токсичны, хорошо «дышат» и имеют приятный запах.

Длительный срок хранения и службы. Чтобы материал не гнил при повышенной влажности, рекомендуется обработать его антисептиком.

Низкая стоимость. Доска обрезная стоит дешевле своих аналогов.

Перечисленные плюсы делают материал подходящим для возведения ограждений, элементов кровли, перекрытий, опалубки и других конструкций. В ассортименте компании есть обрезная и строганная доска естественной влажности от производителя. Пиломатериалы второго типа имеют гладкую обработанную поверхность со всех сторон, поэтому хорошо подходят, в том числе, для интерьерных работ.

Плюсы заказа доски в нашей компании

Большой выбор пиломатериалов. В продаже есть не только доска, но и брус.

Оперативные поставки по Ленинградской области. Доставка осуществляется нашим собственным транспортом, при необходимости привлекается наемная техника. Также можно забрать пиломатериалы со склада самостоятельно.

Дополнительные услуги. Мы можем провести антисептирование материалов, по отдельной договоренности выполнить распил или строгание.

Высокое качество товаров.

Как можно оплатить пиломатериалы?

«Пилорама 78 Досок» предлагает покупателям безналичную оплату для юридических лиц и оплату наличными – для физических лиц.

Куда возможно заказать доставку?

«Пилорама 78 Досок» работает с покупателями из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Стоимость доставки будет зависеть от отдаленности населенного пункта и особенностей заказанной партии.

Сколько штук обрезной доски в кубе ?

Разброс количества досок в кубе очень велик. В среднем, цифра может колебаться от 16 до 67 досок, поскольку количество штук доски в кубе зависит от размеров доски. Необходимое количество пиломатериала стандартного сечения можно посчитать используя таблицы-кубатурники.

Сколько стоит куб обрезной доски ?

Цена на обрезную доску колеблется в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге пилорама «78 Досок в Яльгелево» в 2020 году предлагает доску от 5500р. (2 сорт) за куб .

Сорта обрезной доски

Наиболее востребованной в строительстве является доска сечения 50, 40 и 25, а доска с параметрами 25х150х6000 считается отличным материалом для крыши.

Обращаем ваше внимание, что в наличии есть два сорта обрезной доски — первого сорта и доска 2 сорта, цена которой значительно ниже, причем это не означает, что она хуже по своим эксплуатационным качествам, просто она имеет обзол на краях и от этого теряет во внешнем виде. Такую доску можно отлично использовать для черновых работ, там где она нужна, но ее не видно визуально — обрешетка крыши, черновой пол, опалубка фундамента.

Какая обрезная доска лучше?

Конечно, особую популярность имеют пиломатериалы из хвойных пород деревьев, так как они отличаются своей прочностью, влагостойкостью и долговечностью.

Самыми востребованными хвойными деревьями считаются лиственница, сосна и ель. Главными их отличиями от остальных пород является прекрасный узор древесины, впечатляющая стойкость к деформациям и неблагоприятному воздействию: будь то появление трещин или гниение. Себестоимость хвойных пород зачастую гораздо ниже того же дуба или каштана. Поэтому для строительных целей чаще всего выбирается доска обрезная, цена которой делает ее доступной для потребителей с самым скромным бюджетом.

Основные характеристики досок, которые используются для классификации продукции:

размерный ряд (ширина, длина, толщина);

порода древесины;

степень влажности;

способ распиловки;

наличие антисептической обработки;

чистота поверхности (отсутствие серьезных дефектов).

Совокупность всех этих свойств определяет, к какому сорту будет относится материал. А сорт, в свою очередь, напрямую влияет на стоимость обрезной доски. Выбор для подходящего сорта зависит от конкретных целей. Например, для постройки каких-то несложных технических конструкций и сооружений — простенького сарая или навеса — нет особой необходимости в покупке дорогих строганных пиломатериалов. Для этих целей вполне будет достаточно обычного бруса или обрезной доски, что ко всему прочему обойдется значительно дешевле.

Хранение обрезного пиломатериала

Брус и доска – это натуральные материалы растительного происхождения. И чтобы избежать таких неприятностей, как появление плесени, необходимо создать подходящие условия для хранения пиломатериала.

Несколько советов:

Нужно тщательно продумать, где именно разместить материал, чтобы его можно было быстро и легко выгрузить. При этом важно учесть, насколько удобным будет доступ к нему при последующем строительстве. Перед выгрузкой положить на землю кирпичи или поддоны – что-то, что не даст материалу касаться земли. Материал необходимо складывать в штабели. Каждый верхний ряд необходимо укладывать на прокладки с зазором 25 мм. Каждая следующая доска или брус в ряду должны укладываться с зазором 1-2 мм. Заранее подготовить достаточное количество пленки для защиты материала в дождливую погоду.

Однако нужно помнить, что, накрывая материал в плохую погоду, важно оставлять открытыми торцы. Это обеспечит естественный обдув и свободное поступление свежего воздуха. В солнечную и сухую погоду материал ни в коем случае нельзя оставлять накрытым, это может создать парниковый эффект, который приведет к тому, что брус позеленеет или на нем начнет образовываться плесень.