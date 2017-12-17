Пилорама 78 Досок работает в Яльгелево с 2008 года.

Благодаря наличию собственного производства компания может выполнять нестандартные заказы и точно планировать отгрузку пиломатериала клиентам. Наша главная цель, чтобы вы остались довольны качеством нашего материала и процессом работы с нами.

Клиенты пилорамы “78 Досок” доверяют нам – более 80% наших заказов проводится онлайн, но Вы можете самостоятельно присутствовать при отгрузке заказов и лично убедиться в качестве нашей продукции. Мы всегда открыты для общения с вами, звоните нам, приезжайте на производство.

Мы активно сотрудничаем со своими клиентами и после продажи. Вся оплата производится только после того, как вы примете свой заказ и убедитесь в качестве наших пиломатериалов.

Сделать заказ можно по телефону: +7(812)984-78-78; +7(911)030-78-78