Пилорама "78 Досок"
Пиломатериалы с доставкой
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Пилорама 78 Досок: обрезная доска и брус

Мы предлагаем качественные пиломатериалы  собственного производства.  Мы производим пиломатериалы из леса  хвойных пород,  предлагаем  готовую антисептированную продукцию по очень выгодной цене.

  • Опыт работы на рынке более 10 лет
  • Мы тщательно контролируем и проверяем весь материал
  • Вся антисептическая обработка продукции - сертифицирована
  • Мы самостоятельно производим все реализуемые пиломатериалы, поэтому у нас можно купить брус и обрезную доску дешевле, чем в магазинах или на рынке


ДОСКА 2 СОРТ
ОТ 6000 рублей за куб

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ДОСКА 1 СОРТ
19300 рублей за куб

СМОТРЕТЬ ДОСКУ 1 СОРТ

ДРОВА

Березовые дрова

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Доска

Доска естественной влажности
Сухая доска
Строительная доска ( 2 сорт)

Брус

Брус естественной влажности
Сухой брус
Брус 2 сорт

На зимний период антисептирование пиломатериалов остановлено

Доска антисептированная
Брус антисептированный

На зимний период антисептирование пиломатериалов остановлено

Доска сухая антисептированная
Брус сухой антисептированный

СТРОГАННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Доска строганная

Пилорама 78 Досок работает в Яльгелево  с 2008 года.

Благодаря наличию собственного производства компания может выполнять нестандартные заказы  и точно планировать отгрузку пиломатериала клиентам. Наша главная цель, чтобы вы остались довольны качеством нашего материала и процессом работы с нами.

Клиенты пилорамы “78 Досок” доверяют нам – более 80% наших заказов проводится онлайн, но Вы можете самостоятельно присутствовать при отгрузке заказов и лично убедиться в качестве нашей продукции. Мы всегда открыты для общения с вами, звоните нам, приезжайте на производство.

Мы активно сотрудничаем со своими клиентами и после продажи. Вся оплата производится только после того, как вы примете свой заказ и убедитесь в качестве наших пиломатериалов. 

 

Сделать заказ можно по телефону: +7(812)984-78-78; +7(911)030-78-78

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ.

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ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

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ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ

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Егаис лес
Мы работаем в ЕГАИС ЛЕС

ЕГАИС ЛЕС – это единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для контроля производства, импорта, экспорта и внутренней продажи древесины, в том числе и пиломатериалов. 

РЕГИОНЫ ДОСТАВКИ ДОСКИ И БРУСА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мы доставляем пиломатериалы автотранспортом по Санкт- Петербургу и всей территории Ленинградской области.
Стоимость доставки зависит от объема материала, способа выгрузки (борт/манипулятор), и расстояния от пилорамы.
Точную стоимость доставки в ваш район уточняйте по телефону: +7(812)984-78-78.