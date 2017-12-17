Пилорама 78 Досок: обрезная доска и брус
Мы предлагаем качественные пиломатериалы собственного производства. Мы производим пиломатериалы из леса хвойных пород, предлагаем готовую антисептированную продукцию по очень выгодной цене.
ДОСКА 2 СОРТ
ОТ 6000 рублей за куб
ДОСКА 1 СОРТ
19300 рублей за куб
ДРОВА
Пилорама 78 Досок работает в Яльгелево с 2008 года.
Благодаря наличию собственного производства компания может выполнять нестандартные заказы и точно планировать отгрузку пиломатериала клиентам. Наша главная цель, чтобы вы остались довольны качеством нашего материала и процессом работы с нами.
Клиенты пилорамы “78 Досок” доверяют нам – более 80% наших заказов проводится онлайн, но Вы можете самостоятельно присутствовать при отгрузке заказов и лично убедиться в качестве нашей продукции. Мы всегда открыты для общения с вами, звоните нам, приезжайте на производство.
Мы активно сотрудничаем со своими клиентами и после продажи. Вся оплата производится только после того, как вы примете свой заказ и убедитесь в качестве наших пиломатериалов.
Сделать заказ можно по телефону: +7(812)984-78-78; +7(911)030-78-78
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ.
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ
РЕГИОНЫ ДОСТАВКИ ДОСКИ И БРУСА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мы доставляем пиломатериалы автотранспортом по Санкт- Петербургу и всей территории Ленинградской области.
Стоимость доставки зависит от объема материала, способа выгрузки (борт/манипулятор), и расстояния от пилорамы.
Точную стоимость доставки в ваш район уточняйте по телефону: +7(812)984-78-78.